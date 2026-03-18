Marbaş Menkul’ün analizine göre, Ford Otosan 2025 yılında Avrupa pazarındaki daralmaya rağmen ticari araç segmentindeki gücüyle hacmini korumayı başardı. 2026 yılında ise şirketin büyümesinden ziyade “istikrar ve maliyet disiplini” ön planda olacak.

ŞİRKETİN 2026 YILI BEKLENTİLERİ

Raporda, Ford Otosan’ın 4Ç25 analist sunumuna dayandırılan 2026 projeksiyonları şu şekilde dikkat çekiyor:

Toplam Satış Adedi: 670 - 730 bin aralığında (Yatay-ılımlı seyir).

Toplam Üretim Adedi: 690 - 740 bin aralığında.

Yatırım Harcaması: 300 - 400 milyon Euro seviyesinde normalleşme.

Düzeltilmiş FAVÖK Marjı: %7-8 bandında koruma beklentisi.

İHRACAT VE ELEKTRİFİKASYON GÜCÜ

Marbaş analistleri, Avrupa ticari araç pazarındaki sınırlı artış beklentisine rağmen Ford Otosan’ın elektrikli model geçiş süreci ve EUR/TL kurunun ihracat hacmi üzerindeki etkisinin belirleyici olacağını vurguluyor. Raporda, "2026’da kârlılık tarafında belirleyici unsur hacim artışından ziyade maliyet kontrolü ve fiyatlama disiplini olacaktır" ifadesine yer verildi.

Yatırımcı İçin Özet Veriler:

Aracı Kurum: Marbaş Menkul

Hedef Fiyat: 187,00 TL

Tavsiye: AL

Potansiyel: Mevcut fiyat seviyelerine göre yüksek prim potansiyeli.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.