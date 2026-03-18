Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününde BIST 100 endeksi yeşil ışık yakarak sınırlı bir yükseliş sergilese de, yabancı yatırımcı kanadında satış baskısı hissediliyor. Bank of America (BofA), piyasada yaklaşık -1,95 milyar TL net hacim ile sert satıcı pozisyonunda yer alıyor.
TSI 10:46 itibarıyla BofA'nın satış ağırlıklı tablosunda en dikkat çekici ayrışma Aselsan (ASELS) tarafında yaşandı. Kurum, toplam alımlarının %45,39'unu tek bir hisseye yönlendirerek yaklaşık 802,8 milyon TL'lik net alım gerçekleştirdi. Aselsan'ın ardından bankacılık devleri Yapı Kredi (YKBNK) ve Garanti BBVA (GARAN) kurumun portföyüne eklediği diğer önemli hisseler oldu.
Kaynak: Forınvest
HAVACILIK VE PERAKENDEDE SATIŞ DALGASI
Satış tarafında ise BofA'nın daha geniş bir yelpazeye yayıldığı görülüyor. Kurumun en çok çıkış yaptığı hisselerin başında Tera Yatırım (TERA) gelirken, onu havacılık devlerinden Türk Hava Yolları (THYAO) ve perakende sektörünün öncüsü BİM (BIMAS) takip etti. Ayrıca Katılımevim (KTLEV) ve Koç Holding (KCHOL) de BofA’nın satış listesinde üst sıralarda yer aldı.
BOFA’NIN FAVORİ HİSSELERİ
ASELS: 802,8 Milyon TL (%45,39 pay)
YKBNK: 93,4 Milyon TL (%5,29 pay)
GARAN: 76,7 Milyon TL (%4,34 pay)
ECILC: 44,9 Milyon TL (%2,54 pay)
MAVI: 43,2 Milyon TL (%2,44 pay)
BOFA'NIN EN ÇOK ÇIKIŞ YAPTIĞI HİSSELER
TERA: -314,6 Milyon TL
THYAO: -291,3 Milyon TL
BIMAS: -283,5 Milyon TL
KTLEV: -172,9 Milyon TL
KCHOL: -148,4 Milyon TL
