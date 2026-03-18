TSI 10:46 itibarıyla BofA'nın satış ağırlıklı tablosunda en dikkat çekici ayrışma Aselsan (ASELS) tarafında yaşandı. Kurum, toplam alımlarının %45,39'unu tek bir hisseye yönlendirerek yaklaşık 802,8 milyon TL'lik net alım gerçekleştirdi. Aselsan'ın ardından bankacılık devleri Yapı Kredi (YKBNK) ve Garanti BBVA (GARAN) kurumun portföyüne eklediği diğer önemli hisseler oldu.

HAVACILIK VE PERAKENDEDE SATIŞ DALGASI

Satış tarafında ise BofA'nın daha geniş bir yelpazeye yayıldığı görülüyor. Kurumun en çok çıkış yaptığı hisselerin başında Tera Yatırım (TERA) gelirken, onu havacılık devlerinden Türk Hava Yolları (THYAO) ve perakende sektörünün öncüsü BİM (BIMAS) takip etti. Ayrıca Katılımevim (KTLEV) ve Koç Holding (KCHOL) de BofA’nın satış listesinde üst sıralarda yer aldı.

BOFA’NIN FAVORİ HİSSELERİ

ASELS: 802,8 Milyon TL (%45,39 pay)

YKBNK: 93,4 Milyon TL (%5,29 pay)

GARAN: 76,7 Milyon TL (%4,34 pay)

ECILC: 44,9 Milyon TL (%2,54 pay)

MAVI: 43,2 Milyon TL (%2,44 pay)

BOFA'NIN EN ÇOK ÇIKIŞ YAPTIĞI HİSSELER

TERA: -314,6 Milyon TL

THYAO: -291,3 Milyon TL

BIMAS: -283,5 Milyon TL

KTLEV: -172,9 Milyon TL

KCHOL: -148,4 Milyon TL

