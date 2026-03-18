Yarı resmi Mehr Haber Ajansının Petrol Bakanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail saldırısında Güney Pars doğalgaz sahası ABD-İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.

Saldırılarda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazlarının hedef alındığı belirtildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, kısa süre önce ABD-İsrail saldırısında Aseluye petrol rafinerisinin bazı bölümlerindeki tanklar ve gaz tesisinin de hedef alındığını bildirmişti.

