İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinelerinin ABD-İsrail saldırılarında HEDEF alındığı bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansının Petrol Bakanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail saldırısında Güney Pars doğalgaz sahası ABD-İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.

Saldırılarda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazlarının hedef alındığı belirtildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, kısa süre önce ABD-İsrail saldırısında Aseluye petrol rafinerisinin bazı bölümlerindeki tanklar ve gaz tesisinin de hedef alındığını bildirmişti.

(AA)

