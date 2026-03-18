Küresel piyasalarda gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde baskı altında kalmaya devam ediyor. Ons gümüş, son işlemlerde 79-80 dolar bandında hareket ederken, yaklaşık 79,5 dolar seviyesine kadar geriledi. Güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileri değerli metaller üzerinde satış baskısı yaratırken, yatırımcılar Fed’den gelecek mesajlara odaklanmış durumda.

FED VE DOLAR ETKİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Piyasalarda faizlerin yüksek kalmaya devam edeceğine yönelik beklentiler, altınla birlikte gümüş fiyatlarını da aşağı yönlü etkiliyor. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki güçlenme, değerli metallere olan talebi sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER DESTEK SAĞLIYOR

Öte yandan Orta Doğu’da devam eden ABD–İsrail–İran gerilimi, güvenli liman talebini canlı tutarak gümüş fiyatlarını destekliyor. Ancak mevcut piyasa koşullarında bu etkinin sınırlı kaldığı ve faiz baskısının daha belirleyici olduğu görülüyor.

KISA VADEDE DALGALANMA SÜREBİLİR

Analistler, gümüş fiyatlarında kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor. Fed'in faiz kararı ve küresel piyasalardaki risk iştahının, gümüşün yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Gümüş fiyatlarında son durum

Ons gümüş yazım saati 14.23 itibarıyla yüzde 0,28 yükselişle 79,56 dolar seviyesinde bulunuyor.