Haber Global'e konuşan İslam Memiş, bölgesel bir savaş riskinin kapıda olduğunu ve ABD destekli bir sürecin piyasaları farklı bir hikayeye sürükleyebileceğini ifade etti.

İslam Memiş, "İsrail bölgesel bir savaş istiyor. Bu durum özellikle enerji sektörünü doğrudan etkileyecektir. Fed kararı sonrası petrol fiyatlarında ya aşağı ya da yukarı yönlü sert bir kırılım bekliyoruz. Eğer daha büyük bir bölgesel savaşa gidilirse, bambaşka bir ekonomiyi ve piyasayı konuşuyor oluruz," dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE "MUHTEŞEM FIRSAT" KAPIDA

Emtia tarafında altın ve gümüşün mevcut seviyelerini ucuz görmeye devam ettiklerini belirten İslam Memiş, Fed kararı sonrası yaşanabilecek olası geri çekilmelerin yatırımcı için son büyük fırsat olabileceğini söyledi:

"Bu akşam ya da yarın yaşanacak olası bir geri çekilme, yatırımcıya muhteşem fırsatlar verecektir. Ancak unutulmamalı ki; bu işin arkasından büyük bir fırtına geliyor. Fiyatların tekrar hızlı bir şekilde toparlanma ihtimali çok yüksek."

FİZİKİ ALTIN SAHİPLERİNE KRİTİK UYARI: "RİSK BİRİKTİ"

Dünya genelinde merkez bankalarının fiziki altınla ilgili yeni trendler ve kısıtlamalar açıklayabileceğine değinen Memiş, ulaşım ve lojistik kaynaklı risklerin fiziki altın piyasasını zora sokabileceğini belirtti. Düğün yapacaklara ve altın borcu olanlara seslenen uzman, "Süreci çok uzatmamak lazım. Risk birikti ve bu riskin patlaması fiyatlara çok sert yansıyabilir," ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.