Canlı borsa ekranında yer alan “Son” ya da “Son Fiyat” sütunu, ilgili hissede gerçekleşen en son işlemin hangi fiyattan yapıldığını gösterir. Yani ekranda gördüğünüz rakam, o anda piyasada kabul edilen en güncel işlem fiyatıdır.

Bu değer gün içinde sürekli değişebilir. Özellikle işlem hacminin yüksek olduğu hisselerde saniyeler içinde farklı fiyat seviyeleri görülebilir. Bu nedenle son fiyat, anlık piyasa dengesini yansıtır ancak tek başına yeterli bir analiz aracı değildir.

Son Fiyat Nasıl Oluşur?

Borsada fiyat, alıcı ile satıcının anlaştığı noktada oluşur. Bir yatırımcı satış emri verdiğinde ve bu emir bir alıcı tarafından karşılandığında işlem gerçekleşir. İşte bu işlem fiyatı, ekranda “son fiyat” olarak görünür.

Eğer alım talebi güçlüyse fiyat yukarı yönlü hareket edebilir. Satış baskısı arttığında ise son fiyat aşağı doğru güncellenir.

Son Fiyat ile Günlük Değişim Aynı Şey mi?

Hayır. Son fiyat, sadece en güncel işlem seviyesini gösterir. Günlük değişim oranı ise bu fiyatın bir önceki kapanışa göre ne kadar arttığını veya azaldığını ifade eder. Bu nedenle son fiyatı değerlendirirken mutlaka yüzde değişim ve hacimle birlikte bakmak gerekir.

Son Fiyat Yanıltıcı Olabilir mi?

Bazı durumlarda evet. Özellikle düşük hacimli hisselerde tek bir küçük işlem bile son fiyatı ciddi şekilde değiştirebilir. Bu nedenle yatırımcılar sadece son fiyatı değil, işlem hacmini ve alış–satış dengesini de dikkate almalıdır.