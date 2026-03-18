Canlı borsa ekranı açıldığında yatırımcıyı birçok sütun ve rakam karşılar. Hisse adı, son fiyat, değişim oranı, hacim, alış–satış, günlük yüksek ve düşük seviyeler… İlk bakışta karmaşık görünen bu tablo aslında piyasadaki hareketi sade bir şekilde özetler.

Son Fiyat

“Son” ya da “Last” olarak görülen sütun, hissede gerçekleşen en son işlemin fiyatını gösterir. Bu değer sürekli değişebilir. Özellikle hareketli piyasalarda saniyeler içinde farklı seviyeler görülebilir.

Değişim Oranı (%)

Bu sütun, hissenin bir önceki kapanış fiyatına göre ne kadar yükseldiğini ya da düştüğünü gösterir. Yüzdelik artış ya da azalış, yatırımcıya o günkü performans hakkında hızlı bir fikir verir. Ancak değişim oranı tek başına yeterli değildir; mutlaka hacim ile birlikte değerlendirilmelidir.

İşlem Hacmi

Hacim sütunu, o gün ilgili hissede gerçekleşen toplam işlem miktarını gösterir. Yüksek hacim, fiyat hareketinin daha güçlü ve katılımcı sayısının fazla olduğunu gösterebilir. Düşük hacimli yükselişler ise kalıcılık açısından zayıf olabilir.

Alış ve Satış

Alış (bid) ve satış (ask) sütunları, piyasadaki en iyi alıcı ve satıcı fiyatlarını gösterir. Bu iki fiyat arasındaki fark “spread” olarak adlandırılır. Spread dar ise likidite genellikle yüksektir; geniş ise işlem maliyeti artabilir.

Günlük Yüksek ve Düşük

Bu sütunlar, hissenin gün içinde gördüğü en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini gösterir. Günlük bant genişliği, volatilite hakkında önemli ipuçları verir. Fiyat gün içi zirveye yaklaşıyorsa alım baskısı, dip seviyeye yaklaşıyorsa satış baskısı artmış olabilir.

Canlı borsa ekranındaki sütunlar bir bütün olarak okunmalıdır. Sadece son fiyata bakmak yanıltıcı olabilir. Değişim oranı, hacim ve alış–satış dengesi birlikte değerlendirildiğinde daha sağlıklı bir tablo ortaya çıkar.