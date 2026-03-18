Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Yalova çevrelerinde kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.