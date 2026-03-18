Şirketin finansal tablolarına göre, 2025 yılı hesap döneminde SPK standartlarına göre 102.895.868 TL, yasal kayıtlara göre ise 460.307.153 TL net dönem kârı elde edildi.

GENEL KURUL ONAYLADI

Şirketten yapılan açıklamada; "Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, 2025 Yılı Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bu kararla birlikte, Alves Kablo bu yıl yatırımcılarına nakit temettü veya bedelsiz pay dağıtımı gerçekleştirmeyecek.

