Grafik okuma bir üst seviyeye geçtiğinde devreye destek ve direnç kavramları girer. Bu seviyeler, fiyatın geçmişte tepki verdiği alanlardır.

Destek Nedir?

Destek seviyesi, fiyatın düşerken zorlandığı ve alıcıların devreye girdiği bölgedir. Fiyat bu seviyeye geldiğinde talep artabilir.

Ancak destek kırıldığında, o seviye artık direnç haline gelebilir.

Direnç Nedir?

Direnç seviyesi ise fiyatın yükselirken zorlandığı ve satış baskısının arttığı noktadır. Fiyat bu seviyeye ulaştığında kar satışları görülebilir.

Direnç kırıldığında genellikle yukarı yönlü ivme artabilir.

Hacim ile Birlikte Okumak

Destek ve direnç seviyelerinin kırılıp kırılmadığını anlamada hacim kritik rol oynar.

Direnç kırılırken hacim artıyorsa kırılım daha güçlü kabul edilir.

Düşük hacimli kırılımlar kalıcı olmayabilir.

Aynı durum destek için de geçerlidir.

Fake Kırılım Nasıl Anlaşılır?

Fiyat bir direnci kısa süreli aşar ama hacim zayıf kalır ve hızla geri dönerse bu sahte kırılım olabilir. Bu nedenle yalnızca çizgiye değil, hacme de bakmak gerekir.