Xinhua'nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-23 Şubat tarihlerini kapsayan 9 günlük tatilde turizm harcamaları 803,5 milyar yuana (116,3 milyar dolar) ulaştı.

Tatilde 596 milyon kişi turistik yerleri ziyaret ederken, turist sayısı geçen yılki 8 günlük bayram dönemine kıyasla 95 milyon artış kaydetti.

Bakanlık, tatilde kış turizmi destinasyonları ile kış mevsiminde iklimin güneşli ve sıcak olduğu Haynan Adası gibi tropik bölgelere talebin yoğun olduğunu, öte yandan Çin'deki Bahar Bayramı kutlamalarını yerinde görmek üzere ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısında da artış olduğunu kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığı, tatilde ülke içinde 2,8 milyar seyahat yapıldığını bildirmişti.