En düşük emekli aylığına yönelik açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Malum en düşük emekli ayığını 20 bin liraya çıkartan kanun teklifinin genel kurul çalışmaları başladı. Teklifin yürürlüğe girmesiyle en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde sadece 66 liraydı. 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenlemeyle 480 dolara çıkmış olacak. Kasım 2002'de asgari ücret 184 liraydı. En düşük emekli maaşı asgari ücretin üçte biri kadardı. Emeklilerin taleplerine hiçbir zaman kulak tıkamadık. Bugüne kadar emeklilerimizi sahip bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Kiralar ve hayat pahalılığı başta olmak üzere emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların farkındayız." ifadelerini kullandı.

