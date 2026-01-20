Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültürel mirasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Türkiye'nin köklü bir kültür ve medeniyet birikiminin mirasçısı olduğunu vurgulayan Erdoğan, Anadolu'nun adeta bir açık hava müzesi niteliği taşıdığını söyledi. Sanatın, milli kültür ve kimliğin en temel taşıyıcı unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, sanatçıların ortaya koyduğu eserlerin binlerce yıllık tarih, kültür ve geleneğin bir özeti olduğunu ifade etti.

"81 İLİMİZDE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Kültür varlıklarının korunması için sahada somut adımlar attıklarını dile getiren Erdoğan, arkeolojik kazılardan restorasyon çalışmalarına, gece müzeciliğinden kaçakçılıkla mücadeleye kadar birçok alanda ilerleme sağlandığını belirtti. Bu kapsamda "Yaşayan miras okulları"nın 81 ilde yaygınlaştırılacağını duyuran Erdoğan, bugüne kadar 15 binin üzerinde kültürel buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

"ANADOLU BİR AÇIK HAVA MÜZESİDİR"

"Sanatçının ortaya koyduğu her eser aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün, geleneğin, coğrafyanın bir özeti, sureti, neticesidir. Camilerimizin, mescitlerimizin sanat eserleri ile süslenmesi asla tesadüf değildir. Bizler çok köklü bir birikimin varisleriyiz. Anadolu neredeyse bir açık hava müzesidir. Bir kültür ağacı, bir sanat ve medeniyet çınarı her köşeyi kuşatmaktadır. Hangi ilimize giderseniz gibin orada sanata gönül vermiş, fikirleri esere dönüşmüş üstatlarla karşılaşırsınız. Tarihin, kültürün, mekânın sanatsal bir kalbe nasıl tesir ettiğini anlarsınız."

"EN ÇOK MİRAS KAYDEDEN İKİNCİ ÜLKE KONUMUNDAYIZ"

Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerindeki yerine de değinen Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün itibarıyla Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine kaydettirdiği 32 kültürel değeriyle, 185 ülke arasında en çok kültürel miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır. Halihazırda somut olmayan kültürel miras ulusal envanterimizde 368 kültürel değerimiz, yerel düzeyde ise tam 1707 kaydımız bulunmaktadır. Bunlar, kültür hazinemizin zenginliğini göstermesi bakımından önemli rakamlardır."

Bu mirasın yaşatılmasının hayati önemde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Tabii bu mirasın yaşatılması, bu çınarın içi oyuk bir ağaca dönüşmeden daha canlı, daha güçlü ve daha sağlam bir şekilde gelecek kuşaklara nakledilmesi BIZIM için hayati bir meseledir. Eğer bunu yapmazsanız, mazi ile istikbal arasındaki irtibatı koparmış, dolayısıyla kimlik ve kültürümüzü de koruyamamış olursunuz; çünkü sanat, milli kültür ve kimliğin en belirleyici unsurlarından, hatta taşıyıcı kolonlarından biridir."dedi.

"SANATÇILARIMIZA MİNNETLERİMİ SUNUYORUM"

Yaşayan İnsan Hazineleri listesine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, bugüne kadar 90 kişinin listeye alındığını, bu yıl ise 10 kişinin daha eklendiğini belirterek, "Bugüne kadar 90 kişiyi yaşayan insan hazinesi listesine aldık. Bu yıl 10 kişiyi daha listemize ekliyoruz. Kültür sanat mirasımızı koruyan, bizden sonraki nesillere ulaştırılmasını sağlayan sanatçılarımıza, kuruluşlarımıza minnetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında kültür politikalarına dair mesajlar veren Erdoğan,"Birileri gibi işin edebiyatını yapmıyor, tribünlere oynamıyoruz. Arkeolojik kazılardan restorasyonlara, gece müzeciliğinden kaçakçılıkla mücadeleye kadar kültür varlıklarımızı ihya ediyoruz. Yaşayan miras okullarımızı 81 ilimizde yaygınlaştıracağız. 15 binin üzerindeki buluntuyu gün yüzüne çıkardık. Gece müzeciliğinde 600 bin ziyaretçiyi ağırladık. " dedi.

"Meselelerin dış yüzünü aşıp öze, asıl manaya ulaşmak durumundayız. Sanat eğer mesafe kat etmemize yardımcı olmuyorsa bu çalışmaların bir anlamı yok demektir."