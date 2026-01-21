Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini bildirdi.
Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
