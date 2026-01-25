Bol kar yağışı ve dondurucu soğukların ardından yurt genelinde hava yeniden ısınmaya başladı. Sıcaklıkların bugünden itibaren artarak birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselişini sürdürecek. Kuzey, batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün; kuzey kesimler, Trakya'nın batısı, Marmara'nın güneydoğusu, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusu ve Bolu, Tokat, Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yeni haftada ise özellikle batı illerinde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA İÇİN SEL UYARISI SÜRÜYOR

Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülürken, MGM sarı kodla uyardığı kentte sel ve su baskını riskinin devam ettiğini bildirdi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA DON RİSKİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta aşırı soğukların etkili olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde ise don ve buzlanma riskinin sürdüğü uyarısı yapıldı.