Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğukların ardından hava yeniden ısınıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre sıcaklıklar bugünden itibaren artarak birçok bölgede mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak; bazı illerde ise sağanak yağış ve sel riski gündemde.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselişini sürdürecek. Kuzey, batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Bugün; kuzey kesimler, Trakya'nın batısı, Marmara'nın güneydoğusu, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusu ve Bolu, Tokat, Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yeni haftada ise özellikle batı illerinde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
ANTALYA İÇİN SEL UYARISI SÜRÜYOR
Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülürken, MGM sarı kodla uyardığı kentte sel ve su baskını riskinin devam ettiğini bildirdi.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA DON RİSKİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta aşırı soğukların etkili olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde ise don ve buzlanma riskinin sürdüğü uyarısı yapıldı.