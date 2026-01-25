2025 yılını rekor bir yükselişle kapatan gümüş, 1 Ocak 2026 itibarıyla Çin'in gümüş ihracatına getirdiği kısıtlamalar ve yapay zeka çiplerindeki gümüş kullanımının patlamasıyla ivme kazandı. Geçtiğimiz Cuma günü (23 Ocak) 100 dolar sınırını yıkan gümüş, bugün itibarıyla 103 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.Birçok teknik analizde "nihai HEDEF" olarak gösterilen seviyelere ulaşılmış olması, piyasada bir yandan kutlama havası estirirken, diğer yandan "Burası zirve mi?" sorusunu doğurdu.

Morgan Stanley yayınladığı son strateji notunda, gümüşün temel göstergelerden ziyade saf bir momentum ve FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) ile hareket ettiğine dikkat çekti. Bankanın raporunda şu can alıcı ifadeler yer aldı: "Gümüşteki yükseliş hikayesi (arz açığı, yeşil enerji, AI) hala geçerli olsa da, fiyatın 20 günde %40 değer kazanması piyasayı aşırı ısıttı. Hızlı giden bu trene bu durakta binmek, raydan çıkma riskini göze alacak kadar büyük bir cesaret gerektiriyor. Yatırımcıların duraklarda yavaşlamayı beklemesi daha stratejik olabilir."

RAPORUN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI

•Arz açığı zirve yapmış olabilir: Morgan Stanley, 2025’in "en derin arz açığı yılı" olduğunu, 2026’da ise yüksek fiyatların etkisiyle hurda gümüş dönüşümünün ve yeni maden yatırımlarının açığı daraltabileceğini öngörüyor.

•Solar sektöründe yavaşlama riski: Çin’in güneş paneli üretiminde bir miktar doyuma ulaşması, endüstriyel talebi tahminlerin altına çekebilir.

•Kâr satışları kapıda: Banka, 100 dolar üzerindeki her seviyenin kurumsal yatırımcılar için "kârı realize etme" (satış) bölgesi olduğunu hatırlatıyor.

YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

Morgan Stanley'nin bu uyarısı, özellikle gümüşe yeni girmek isteyen bireysel yatırımcılar için bir rehber niteliğinde. Banka, gümüşün orta ve uzun vadede güçlü kalacağını kabul etse de, kısa vadede 85 - 90 dolar bandına doğru sert bir "sağlıklı düzeltme" yaşanabileceği konusunda hemfikir.

Güncel Tablo:

•Ons gümüş: 102,85 dolar

•Gram gümüş (TL): 143,20 TL

•Morgan Stanley kritik destek: 88,50 dolar