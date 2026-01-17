Küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte iç piyasada altına olan talep artarken, dolandırıcılar da boş durmuyor. Kapalıçarşı geleneğinden modern rafinaj standartlarına kadar uzanan süreçte, bir metalin gerçekten değerli olup olmadığını anlamak artık uzmanlık gerektiriyor. Ancak bazı temel yöntemlerle kendinizi korumanız mümkün.

1. Damga ve Ayar Kontrolü (Görsel İnceleme)

Gerçek bir altın veya gümüş külçenin üzerinde mutlaka üretici rafinerinin logosu, metalin saflık derecesi (milyem) ve ağırlığı bulunmalıdır. Türkiye’de satılan takılarda ise "916" (22 ayar), "750" (18 ayar) veya "585" (14 ayar) gibi ibarelerin bulunması gerekir. Ancak uzmanlar uyarıyor: "Sahteciler bu damgaları da taklit edebiliyor, bu yüzden damga tek başına yeterli değil."

2. Mıknatıs Testi: Altın Manyetik Değildir

Altın ve gümüş manyetik özellik taşımaz. Eğer elinizdeki takı veya külçe bir mıknatısa yapışıyorsa, içinde yüksek oranda demir, nikel veya kobalt gibi değersiz metaller var demektir. Bu, sahteliği anlamanın en hızlı ve pratik yollarından biridir.

3. Ses ve Sertlik Testi

Altın, doğası gereği yumuşak bir metaldir. Isırdığınızda (tavsiye edilmese de eski bir yöntemdir) veya üzerine baskı uyguladığınızda iz kalıyorsa gerçeklik payı yüksektir. Ayrıca, gerçek altın sert bir zemine düştüğünde tok ve yankısız bir ses çıkarırken, sahte altın daha tiz ve çınlayan bir ses verir.

4. Özgül Ağırlık (Arşimet) Yöntemi

Altın, dünyadaki en yoğun metallerden biridir. Profesyonel yatırımcılar, metali saf su dolu bir kaba koyarak hacmini ölçer ve ağırlığına bölerler. Eğer çıkan sonuç altının özgül ağırlığı olan 19.32 g/cm³ değerine çok uzaksa, o ürünün içi muhtemelen bakır veya tungstendir.

5. "Güvenli Liman" İçin Sertifikalı Ürün Şart!

Uzmanların en önemli tavsiyesi ise kaynağa odaklanıyor. Mağduriyet yaşamamak için:

LBMA (Londra Külçe Piyasası Birliği) sertifikalı rafinerilerin ürünlerini tercih edin.

Ürünlerin üzerinde kırılmaz ambalaj ve QR kod/seri numarası gibi güvenlik önlemleri olup olmadığını kontrol edin.

"Ucuz altın" vaatlerine kapılmayın; piyasa değerinin çok altındaki fiyatlar genellikle sahteciliğin ilk işaretidir.