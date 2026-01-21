Gün içinde yukarı yönlü seyrini koruyan altın ve gümüş fiyatları, Trump’tan gelen açıklamanın ardından dakikalar içinde sert şekilde geri çekildi. Piyasalarda artan risk iştahı, yatırımcıların güvenli liman pozisyonlarını hızla kapatmasına yol açtı.

Altın fiyatı kısa sürede güçlü satışlarla aşağı yönlü sert mumlar oluştururken, gümüş cephesinde düşüş çok daha agresif oldu. Gümüşte kayıplar %3’ü aşarak volatilitenin ne kadar yükseldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Neden düştü?

Piyasalarda altın ve gümüşün son haftalardaki yükselişi büyük ölçüde jeopolitik riskler ve ticaret savaşı endişeleriyle destekleniyordu. Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik yeni tarife planlarını rafa kaldırdığını açıklamasıyla birlikte:

Küresel risk algısı düştü

Dolar ve borsalara yönelim arttı

Güvenli liman talebi zayıfladı

Kısa vadeli kâr satışları hızlandı

Bu tablo, özellikle kaldıraçlı işlemlerin yoğun olduğu değerli metallerde sert ve hızlı bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Grafikler ne söylüyor?

Hem altın hem gümüş grafiklerinde peş peşe gelen uzun kırmızı mumlar, stop-loss emirlerinin çalıştığını ve panik satışlarının devreye girdiğini gösterdi. Kısa vadede teknik olarak “aşırı satım” bölgelerine yaklaşılırken, fiyatların yeni haber akışına son derece duyarlı hale geldiği görülüyor. Bu hareket, değerli metallerde yönün hâlâ büyük ölçüde haber akışı ve siyasi açıklamalara bağlı olduğunu net biçimde ortaya koydu. Uzmanlara göre:

Volatilite yüksek kalmaya devam edebilir,

Ani yön değişimleri sürebilir,

Kısa vadeli işlemlerde risk belirgin şekilde arttı. Önümüzdeki süreçte ABD’den gelecek yeni ticaret, faiz ve jeopolitik mesajların altın ve gümüş üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.

Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Değerli metaller yüksek volatilite dönemine girmiş durumda. Kaldıraçlı işlemler ve kısa vadeli pozisyonlar ciddi risk içermektedir.