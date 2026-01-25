Türkiye'de kişi başına düşen kullanılabilir su miktarındaki azalma, su kıtlığı riskini yeniden gündeme taşırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binalarda su verimliliğini artırmaya yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren belirli büyüklükteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu hasadı ile gri su geri kazanım sistemleri zorunlu hale getirildi. Düzenleme kapsamında bu sistemleri içermeyen projelere yapı ruhsatı verilmeyecek, inşaatı tamamlanan yapılara ise iskan izni düzenlenemeyecek.

YAĞMUR SUYU HASADI HANGİ YAPILARDA ZORUNLU OLACAK?

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre yağmur suyu hasadı sistemi; parsel alanı 2 bin metrekare ve üzeri olan yapılar, parsel büyüklüğüne bakılmaksızın çatı alanı bin metrekareyi aşan binalar ile tüm kamu binalarında uygulanacak. Bu sistemle çatıdan toplanan yağmur sularının filtre edilerek depolanması, ardından tuvalet rezervuarları ve peyzaj sulamasında kullanılması amaçlanıyor.

GRİ SU GERİ KAZANIMI HANGİ BİNALARI KAPSIYOR?

Gri su geri kazanım sistemi ise 200 yatak ve üzeri oteller, toplam inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan alışveriş merkezleri ile 30 bin metrekarenin üzerindeki kamu binalarında zorunlu olacak. Sistem kapsamında lavabo ve duşlardan elde edilen hafif kirli sular arıtılarak rezervuar sistemlerinde yeniden kullanılacak.

DEPOLAMA VE KAPASİTE KRİTERLERİ BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeye göre yağmur suyu depolama hacmi, ilin yıllık yağış ortalaması ve çatı özellikleri dikkate alınarak hesaplanan toplanabilir yıllık su miktarının en az yüzde 6'sını karşılayacak şekilde projelendirilecek. Gri su geri kazanım sistemlerinin ise bağlı oldukları rezervuarların günlük su ihtiyacının en az yüzde 50'sini karşılayacak kapasitede olması gerekecek.

Hayata geçirilen düzenlemenin, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve artan su kıtlığı riskine karşı uzun vadeli bir çözüm oluşturması hedefleniyor.