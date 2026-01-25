İstanbul'daki özel huzurevlerinde fiyatlar yeniden belirlendi. Yapılan düzenlemeyle birlikte özel huzurevi ücretlerine yüzde 35 oranında zam geldi. Yeni tarifeye göre, KENT genelinde özel huzurevleri için belirlenen taban fiyat aylık 20 bin 250 lira oldu.

Zam sonrası özel huzurevlerinde üst fiyat seviyesi de dikkat çekti. İstanbul'da en pahalı özel huzurevinin aylık ücreti 106 bin 616 liraya kadar yükseldi. Belirlenen bu fiyatlara yüzde 10 KDV ayrıca ekleniyor.

EK HİZMETLER FİYATI ARTIRIYOR

Huzurevi hizmeti veren bir bakım merkezinin genel müdürü Fikret Bayrak, sunulan hizmetlerin yalnızca barınma ve temel bakım ile sınırlı olmadığını belirtti. Bayrak, huzurevlerinin otel konforunda hizmet verdiğini ifade ederek, açıklanan rakamların sadece bakım ücretini kapsadığını vurguladı.

Fizik tedavi, diyaliz gibi sağlık hizmetlerinin ise ekstra ücretlendirmeye tabi olduğunu belirten Bayrak,"20 bin lira gibi bir rakama İstanbul'da huzurevi bulmak mümkün değil" dedi.

BAKANLIĞA BAĞLI HUZUREVLERİNDE FİYATLAR DAHA DÜŞÜK

NTV’de yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı huzurevlerinde ise ücretler özel sektöre kıyasla daha uygun seviyelerde bulunuyor. Bakanlığa bağlı huzurevlerinde oda fiyatları ortalama 10 bin liradan başlarken, il ve ilçe belediyelerine ait huzurevlerinde rakamlar daha da aşağıya düşüyor.

Bayrak, bakanlığa bağlı huzurevlerinin 60 yaş üstü bireylere hizmet verdiğini, özel huzurevlerinde ise bu sınırın 55 yaş olduğunu aktardı.

ÖZEL SEKTÖRE DESTEK ÇAĞRISI

Özel huzurevlerinin daha erişilebilir hale gelmesi için destek gerektiğini dile getiren Bayrak, "Özel sektöre destek sağlanması gerekiyor. Maliyetler aşağı çekilirse hizmet verilen kişi sayısı da artar" ifadelerini kullandı.

Özel sektör temsilcileri, artan maliyetler nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirterek, daha geniş kesimlere hizmet verebilmek için kamu desteği talep ediyor.