Bu kapsamda 14778,14 kWp gücündeki Konya arazi GES’in kurulumunu tamamlandı. Güneş enerjisi santrali ile yılda yaklaşık 1868 ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 12 milyon 372 bin 906 kilogram karbondioksit salımı önlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz, yenilenebilir enerji yatırımlarının çevresel ve ekonomik açıdan kritik bir rol üstlendiğine dikkati çekti.

Yılmaz, CW Enerji olarak sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini vurgulayarak, "Yenilenebilir enerji alanındaki mühendislik gücümüz, yerli üretim kapasitemiz ve çevreye duyarlı yaklaşımımızla Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sunmayı sürdürüyoruz. Üretimini gerçekleştirdiğimiz güneş panelleri, uluslararası kalite ve performans standartlarına uygun olarak, ileri teknoloji ve sıkı kalite kontrol süreçlerinden geçirilerek üretiliyor. Yüksek verimlilik, uzun ömür ve zorlu çevre koşullarına dayanıklılık özellikleriyle öne çıkan panellerimiz, yatırımcılara güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji çözümü sunuyor." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli üretim anlayışıyla geliştirdikleri bu teknolojiler sayesinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağladıklarını ve ülke ekonomisine katma değer oluşturduklarını aktaran Yılmaz, AR-GE ve üretim güçlerini sürekli geliştirerek, yenilikçi ve rekabetçi çözümler ortaya koyma hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Yılmaz, bu kapsamda ileri teknoloji yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini vurgulayarak, "Üretim altyapımızı ve mühendislik kabiliyetlerimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Amacımız, yalnızca bugünün değil, geleceğin enerji ihtiyaçlarına da cevap verebilen, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli ürünler geliştirmek. Yerli kaynaklarla ürettiğimiz güneş panelleriyle iç pazarda ve uluslararası pazarlarda Türkiye'nin gücünü artırmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konya arazi GES'in kurulumunu tamamladıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güneş enerji santralimiz ile yılda yaklaşık 1868 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 12 milyon 372 bin 906 kilogram karbondioksit salınımı önlenecek. Bu proje temiz enerji üretiminin çevresel etkilerini somut verilerle ortaya koyarken, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize de güçlü bir katkı sunuyor. Devreye aldığımız bu santral ile fosil yakıtlara dayalı enerji tüketiminin azaltılmasına destek olurken, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine ve yeşil dönüşüm sürecinin hızlanmasına katkı sağlamış oluyoruz. CW Enerji olarak, doğaya saygılı projelerimizle hem sanayinin hem de ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz."

(AA)