Finans dünyasının küresel aktörlerinden Citigroup, maliyetleri düşürmek ve karlılığı artırmak amacıyla başlattığı büyük dönüşüm programında kritik bir aşamaya daha geçti. Banka, 2026 yılının ilk büyük personel tasarrufu hamlesini başlatarak, sadece bu hafta içinde yaklaşık bin pozisyonun kaldırılacağını açıkladı.

DEV KADRO DARALMAYA DEVAM EDİYOR

2021 yılında göreve gelen CEO Jane Fraser’ın, "israfın azaltılması ve yapının yalınlaştırılması" prensibiyle yürüttüğü süreçte, bankanın toplam istihdam haritası yeniden şekilleniyor. Son paylaşılan verilere göre:

Haftalık Tasarruf: Bin çalışan bu hafta itibarıyla kadro dışı kalacak.

Orta Vadeli HEDEF: 2026 yılı sonuna kadar toplam 20 bin pozisyonun tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor.

Nihai Kadro: 227 bin seviyelerinde olan mevcut çalışan sayısının, operasyonların sonunda 180 bin kişiye düşürülmesi hedefleniyor.

MEKSİKA OPERASYONU VE YAPISAL DEĞİŞİM

Citigroup Mali İşler Direktörü Mark Mason, hedeflenen 60 binlik toplam azalmanın bir kısmının doğrudan işten çıkarmalarla, bir kısmının ise birim satışlarıyla gerçekleşeceğini vurguladı. Özellikle Meksika’daki perakende bankacılık biriminin (Banamex) halka arz edilerek ayrılmasıyla birlikte yaklaşık 40 bin çalışan banka bünyesinden çıkmış olacak.

"İHTİYAÇLARIMIZA GÖRE AYARLAMA YAPIYORUZ"

Citigroup’tan yapılan resmi açıklamada, kadro azaltma kararlarının mevcut iş dünyası dinamikleriyle uyum sağlama amacı taşıdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"2026'da kadro azaltmaya devam edeceğiz. Bu değişiklikler, personel seviyelerimizin, lokasyonlarımızın ve uzmanlık alanlarımızın mevcut iş ihtiyaçlarımızla tam uyumlu olmasını sağlamak için yapılan stratejik ayarlamalardır."

NEDEN SADELEŞME?

Citigroup’un performansının diğer ABD merkezli dev bankaların gerisinde kalması, yatırımcıların baskısını artırmıştı. CEO Fraser döneminde banka, uluslararası perakende bankacılık faaliyetlerinin çoğundan çekilerek temel iş kollarına odaklanma kararı almıştı. Teknoloji yatırımlarının artması ve otomasyonun devreye girmesiyle birlikte, operasyonel süreçlerdeki "insan yükü" azaltılarak verimlilik artışı hedefleniyor.

