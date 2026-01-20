Bank of America (BofA) Global Araştırma birimi, Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan güncel makroekonomik tahminlerini yayımladı. Raporda büyüme, enflasyon, politika faizi, bütçe dengesi ve cari açığa yönelik öngörüler yer alırken, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 4,3 büyümesi bekleniyor.
BofA analizine göre, Türkiye'nin reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) 2025 yılında yüzde 3,7, 2026 yılında ise yüzde 4,3 oranında büyümesi bekleniyor.
ENFLASYON VE POLİTİKA FAİZİ ÖNGÖRÜLERİ
Raporda, 2026 yılına ilişkin enflasyon beklentisinin yüzde 24,0 seviyesinde olduğu ifade edildi.
Matriks Haber'in aktardığına göre, BofA yıl sonu politika faizinin yüzde 30,0 seviyesine çekilmesini öngörüyor.
BofA'nın tahminlerine göre, bütçe açığının GSYH'ye oranının 2025 yılında yüzde -2,9, 2026 yılında ise yüzde -3,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
CARİ AÇIKTA SINIRLI ARTIŞ BEKLENTİSİ
Raporda, cari açığın GSYH içindeki payının 2025 yılında yüzde -1,5 seviyesinde olduğu, bu oranın 2026 yılında yüzde -1,7'ye yükseleceğinin tahmin edildiği belirtildi.