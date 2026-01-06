Devlet maaşlı iş modeli nedir?

Yeni modelde amaç, iş tecrübesi olmayan veya yeni mezun gençlerin özel sektöre girişini kolaylaştırmak. Bu kapsamda, 18–25 yaş aralığında işe alınan gençlerin:

İlk 6 aylık maaşı devlet tarafından karşılanacak,

Sigorta primleri 6 aya kadar devlet desteğiyle ödenecek,

İşverenin maliyeti düşürülerek genç istihdamı teşvik edilecek.

Bu sayede hem gençler sigortalı ve düzenli bir işe başlayacak, hem de şirketler yeni personel istihdam ederken daha düşük risk almış olacak.

Kimler başvurabilecek?

Resmi uygulama detayları henüz yayımlanmasa da, açıklanan çerçeveye göre programdan yararlanması beklenen ana gruplar şunlar olacak:

18–25 yaş aralığında olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İlk kez sigortalı işe girenler veya uzun süredir işsiz olan gençler

Üniversite mezunları, meslek lisesi çıkışlılar ve niteliksiz genç iş gücü

Önceliğin genç işsizliği yüksek alanlara ve ilk işe girişlere verilmesi bekleniyor.

Başvurular nasıl yapılacak?

Henüz resmi platform açıklanmadı. Ancak önceki benzer istihdam projelerine bakıldığında başvuruların ağırlıklı olarak şu kanallar üzerinden alınması bekleniyor:

🔹 1. İŞKUR üzerinden başvuru



Gençler, İŞKUR’a kayıt olup “Genç istihdam destek programı” benzeri başlıklar altında açılacak ilanlara başvurabilecek.

Burada firmaların açtığı pozisyonlar, şehir, sektör ve meslek bazlı yayınlanacak.

🔹 2. e-Devlet sistemi



Destek programının e-Devlet kapısı üzerinden özel bir modül ile açılması ve başvuruların buradan takip edilmesi bekleniyor.

Gençler uygunluk durumlarını, başvuru onaylarını ve işe giriş süreçlerini buradan izleyebilecek.

🔹 3. Doğrudan işveren ilanları



Devlet desteğinden yararlanmak isteyen şirketler, kendi kariyer sayfaları ve iş ilanı sitelerinde “devlet destekli genç istihdam” ibaresiyle ilanlar yayınlayabilecek.

Gençler için süreç nasıl işleyecek?

Beklenen işleyiş şu şekilde olacak:

Genç, İŞKUR / e-Devlet üzerinden programa başvuru yapacak.

İşveren, devlet destekli kontenjan kapsamında genci işe alacak.

Maaş ödemesi ve sigorta primleri ilk 6 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak.

6 ayın sonunda işveren, çalışanı kadrosuna normal şartlarla dahil edebilecek.

Bu sistem, gençlerin CV oluşturması, sigortalı çalışma geçmişi edinmesi ve özel sektöre kalıcı geçiş yapması açısından kritik bir avantaj sağlayacak.