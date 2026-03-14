Borsada kâr payı heyecanı önümüzdeki hafta zirveye ulaşıyor.

Özellikle Koç Grubu şirketlerinin ağırlıkta olduğu takvimde, yatırımcılar bayram öncesi hesaplarında nakit görecekler. İşte gün gün temettü takvimi ve ödeme detayları…

16 MART PAZARTESİ: HAFTANIN EN YOĞUN GÜNÜ

Pazartesi günü tam 4 şirket hak kullanım tarihi olarak belirlendi. Yatırımcıların bu ödemelerden yararlanabilmesi için hisseleri belirtilen tarihlerde portföylerinde bulundurmaları gerekiyor.

• Tüpraş (TUPRS): Enerji devi, beklenen temettüsünün 1. taksitini bu hafta ödüyor. Hisse başına brüt 10,38 TL (net 8,82 TL) ödeme yapılacak.

• Ford Otosan (FROTO): Otomotiv sektörünün liderlerinden Ford, hisse başına net 3,458 TL dağıtacak.

• AYGAZ (AYGAZ): Portföyünü nakitle güçlendirmek isteyen Aygaz yatırımcıları, hisse başına net 10,66 TL alacak.

• GEDIK Yatırım (GEDIK): Finans sektöründen Gedik Yatırım, hisse başına net 0,31 TL ödeme yapacak.

17 MART SALI: PERDEYİ NUH ÇİMENTO KAPATIYOR

Haftanın son temettü ödemesi sanayi sektörünün güçlü ismi Nuh Çimento'dan gelecek. 17 Mart Salı günü gerçekleşecek ödemeyle birlikte haftalık takvim tamamlanacak.

• Nuh Çimento (NUHCM): Haftanın en yüksek pay başı ödemelerinden birini yapacak olan şirket, yatırımcılarına hisse başına net 19,12 TL dağıtacak.

Yatırımcıların hesaplarına net tutarlar, takas süreci (T+2) nedeniyle hak kullanım tarihinden iki iş günü sonra yansıyacaktır.