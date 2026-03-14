Haftanın en çok parlayan yıldızı yüzde 1,19 yükselişle "hisse senedi fonları" oldu.

Borsadaki hareketliliği fırsata çeviren bu fonlar, genel ortalamanın üzerinde bir performans sergiledi.

Öte yandan, güvenli liman arayışındaki yatırımcıları üzen gelişme emtia tarafında yaşandı; "kıymetli maden fonları" yüzde 0,37 değer kaybıyla haftanın en çok gerileyen kategorisi oldu.

BES’TE ENDEKS FONLARI ZİRVEDE

Emeklilik tarafında da benzer bir tablo hakim. BES fonları içerisinde yüzde 1,25 artışla "endeks" fonları yatırımcısını en çok mutlu eden grup oldu.

Buna karşılık, faiz ve likidite dengelerinden etkilenen "borçlanma araçları" fonları, yüzde 1,05’lik düşüşle haftayı en zayıf halka olarak tamamladı.

FONLARDA SAVAŞ FİYATLAMASI: YATIRIMCISINI EN ÇOK O FONLAR KORUDU

Bireysel fon bazında bakıldığında, bazı fonların piyasa ortalamasından tamamen ayrıştığı görülüyor:

• Zirvenin Sahibi: Yatırım fonları tarafında haftanın şampiyonu, yüzde 36,99 gibi devasa bir yükseliş kaydeden Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu.

• Emeklilik Lideri: BES tarafında ise HDI Fiba Emeklilik İstanbul Portföy Değişken Fonu, yüzde 4,25’lik getirisiyle haftalık bazda rakiplerini geride bıraktı.

• Kaybedenler Kulübü: Haftanın en çok değer kaybeden yatırım fonu yüzde 27,64 düşüşle HEDEF Portföy Turkuaz Serbest Fon olurken; BES tarafında en sert kaybı yüzde 3,45 azalışla HDI Fiba Emeklilik OKS Agresif Değişken Fonu yaşadı.

