İşte haftanın üçüncü işlem gününde piyasalardaki son durum:

DOLAR/TL VE EURO/TL'DE GÜNCEL DURUM

Döviz kurları yeni güne yatay-pozitif bir seyirle başladı. Serbest piyasadan alınan verilere göre sabahın ilk saatlerinde kurlarda şu rakamlar öne çıkıyor:

Dolar/TL: Saat 07.15 itibarıyla dolar 43,1670 TL alış ve 43,1730 TL satış seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL: Avrupa para birimi Euro ise aynı dakikalarda 50,3523 TL seviyelerinde seyrederek güne başladı.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ALTIN FİYATLARINDA REKOR SONRASI GÖRÜNÜM

Küresel enflasyon verilerinin ardından dün gümüşle birlikte rekor tazeleyen altın fiyatları, bugün de gücünü koruyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasada işlemler şu seviyelerden geçiyor:

Gram Altın: Sabah saatlerinde 6.412 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Ons Altın: Küresel piyasalarda altının onsu 4.620 dolar bandında hareket ederek tarihi zirvelerine yakın konumunu sürdürüyor.

Analistlerin Notu: ABD enflasyon rakamlarının beklentileri şekillendirmesiyle birlikte Fed’in faiz politikasına yönelik öngörüler, döviz kurları ve kıymetli metaller üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.