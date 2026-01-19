Küresel piyasalar, haftanın ilk günlerinde ABD ve Avrupa Birliği arasındaki "ticaret savaşı" endişeleriyle sarsıldı. Trump’ın, Grönland'ın satın alınması sürecine karşı çıkan Avrupa ülkelerine ek vergi getireceğini açıklaması, güvenli liman arayışını güçlendirirken döviz kurlarında da volatiliteyi artırdı.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Finansal kararlarını döviz kurlarına göre şekillendiren vatandaşlar için haftanın ilk işlem gününde kurlar şu seviyelerde seyrediyor:

Dolar/TL: Haftanın ilk saatlerinden itibaren yakından izlenen dolar, saat 07:20 itibarıyla 43,2608 TL alış ve 43,2687 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Euro/TL: Avrupa kanadından gelecek olası misilleme haberleriyle yakından takip edilen Euro ise aynı dakikalarda 50,3865 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda.

GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Ekonomistler, döviz kurlarındaki bu sakin ancak temkinli seyrin, ABD-AB hattından gelecek yeni açıklamalara göre değişebileceğini belirtiyor. Trump’ın gümrük vergisi tehdidi sonrası Avrupa Merkez Bankası’nın takınacağı tutum ve jeopolitik tansiyonun seyri, dolar ve Euro'nun önümüzdeki günlerdeki rotasını belirleyecek.

Yatırımcılar, özellikle Grönland meselesinin küresel ticaret üzerindeki uzun vadeli etkilerini analiz ederken, iç piyasada da döviz kurlarının bu belirsizliğe nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.