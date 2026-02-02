Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamikler, döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Finansal kararlarını dövizdeki değişimlere göre şekillendirmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında güncel kurları araştırmaya devam ediyor. Haftanın açılışıyla birlikte döviz büroları ve bankalar arası piyasadaki hareketlilik de netleşmeye başladı.

DOLAR/TL'DE İLK İŞLEMLER

Yeni haftanın ilk saatlerinde dolar, dar banttaki seyrini koruyor. Saat 07:15 itibarıyla dolar kurunda tablo şu şekilde:

Dolar Alış: 43,4986 TL

Dolar Satış: 43,5129 TL

EURO CEPHESİNDE SON DURUM

Euro/TL tarafında da hareketlilik haftanın ilk dakikalarından itibaren başladı. Avrupa piyasalarından ve parite etkisinden gelen verilerle birlikte Euro, aynı saat dilimi itibarıyla 51,7112 TL seviyelerinde seyrediyor.

YATIRIMCININ GÖZÜ EKONOMİ TAKVİMİNDE

Uzmanlar, bu hafta özellikle ABD ve Avrupa’dan gelecek enflasyon verileri ile merkez bankası temsilcilerinin açıklamalarının kurlar üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Döviz kurundaki bu seviyelerin, ithalat ve ihracat dengesi üzerindeki etkileri ise piyasa aktörleri tarafından yakından izleniyor.