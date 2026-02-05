Yeni günün ilk saatlerinde serbest piyasada işlem gören rakamlar, Türk lirası karşısında dövizin güçlü duruşunu sergiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan son efektif kurlarda da yukarı yönlü revize dikkat çekti.

Banka, doların dünkü efektif satış kurunu 43,5680 lira olarak belirlerken, bir önceki gün bu rakam 43,5577 seviyesindeydi.

İşte 5 Şubat Perşembe günü saat 07.30 itibarıyla güncel döviz kuru fiyatları...

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!

DÖVİZ KURLARI BUGÜN HANGİ SEVİYEDE?

• Amerikan doları (USD): Alış fiyatı 43,52 TL, satış fiyatı 43,55 TL seviyesinde.

• Euro (EUR): Alış fiyatı 51,41 TL, satış fiyatı 51,47 TL seviyesinde.