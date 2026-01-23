Küresel ekonomik gelişmeler ve yerel piyasa dinamikleri, döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Güne başlamadan önce portföyünü yönetmek isteyen vatandaşlar, "Dolar bugün kaç TL?" ve "Euro ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

DÖVİZ KURLARINDA GÜNCEL SEVİYELER

Saa 07:38 itibarıyla serbest piyasada ve bankalararası piyasada işlem gören rakamlar şu şekilde:

Dolar/TL: 43,33 TL

Euro/TL: 50,88 TL

Dolar, güne hafif yukarı yönlü bir ivmeyle başlarken; Euro bölgesi verileriyle şekillenen Euro/TL paritesi 51 TL sınırının üzerindeki yerini koruyor.