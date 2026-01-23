Yatırımcıların ve vatandaşların iç ve dış piyasadaki hareketliliği anlamak adına yakından takip ettiği döviz kurlarında haftanın son işlem günü hareketli başladı. İşte 23 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla Dolar, Euro ve altın piyasasındaki güncel veriler.

Küresel ekonomik gelişmeler ve yerel piyasa dinamikleri, döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Güne başlamadan önce portföyünü yönetmek isteyen vatandaşlar, "Dolar bugün kaç TL?" ve "Euro ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 43,35 43,38 % 0.25 09:53
Euro 50,93 50,99 % 0.07 09:53
İngiliz Sterlini 58,49 58,55 % 0.03 09:53
Avustralya Doları 29,70 29,73 % 0.45 09:53
İsviçre Frangı 54,84 54,89 % 0.15 09:53
Rus Rublesi 0,57 0,57 % 0.3 09:50
Çin Yuanı 6,23 6,23 % 0.32 09:53
İsveç Kronu 4,81 4,82 % 0.26 09:53
DÖVİZ KURLARINDA GÜNCEL SEVİYELER

Saa 07:38 itibarıyla serbest piyasada ve bankalararası piyasada işlem gören rakamlar şu şekilde:

Dolar/TL: 43,33 TL

Euro/TL: 50,88 TL

Dolar, güne hafif yukarı yönlü bir ivmeyle başlarken; Euro bölgesi verileriyle şekillenen Euro/TL paritesi 51 TL sınırının üzerindeki yerini koruyor.

