Dolar/TL 46,31 seviyesinde işlem görürken euro/TL 53,88'in üzerinde seyrediyor. İşte 19 Haziran güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum!
ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası küresel piyasalarda doların yönü yakından izlenirken, yurt içinde yatırımcıların odağında döviz kurları yer alıyor. Haftanın son işlem gününde dolar ve euro Türk lirası karşısındaki seyrini sürdürüyor.
19 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
Saat 07.18 itibarıyla dolar ve euro alış-satış fiyatları şu şekilde;
Dolar/TL alış: 46,3139 TL
Dolar/TL satış: 46,3206 TL
Euro/TL alış: 53,8859 TL
Euro/TL satış: 53,9177 TL
Analistler, küresel merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerin döviz piyasalarında fiyatlamaları etkilemeye devam ettiğini belirtiyor. Özellikle dolar endeksindeki hareketler ve Euro/Dolar paritesindeki değişimler, yurt içi kurlar üzerinde etkili oluyor.