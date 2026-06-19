ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası küresel piyasalarda doların yönü yakından izlenirken, yurt içinde yatırımcıların odağında döviz kurları yer alıyor. Haftanın son işlem gününde dolar ve euro Türk lirası karşısındaki seyrini sürdürüyor.

19 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Saat 07.18 itibarıyla dolar ve euro alış-satış fiyatları şu şekilde;

Dolar/TL alış: 46,3139 TL

Dolar/TL satış: 46,3206 TL

Euro/TL alış: 53,8859 TL

Euro/TL satış: 53,9177 TL

Analistler, küresel merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerin döviz piyasalarında fiyatlamaları etkilemeye devam ettiğini belirtiyor. Özellikle dolar endeksindeki hareketler ve Euro/Dolar paritesindeki değişimler, yurt içi kurlar üzerinde etkili oluyor.