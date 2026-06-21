Sterlin, son yıllardaki güçlü performansıyla G10 ülkeleri arasında en fazla değer kazanan para birimi olarak öne çıkarken, Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Kuruma göre Brexit sonrası kayıplarını büyük ölçüde telafi eden sterlin, orta vadede daha zorlu bir süreçle karşı karşıya kalabilir.

STERLIN G10 ÜLKELERİ ARASINDA ZİRVEDE

21 Haziran 2026 itibarıyla serbest piyasada dolar 46,45 TL, euro 53,28 TL ve sterlin 61,49 TL seviyesinden işlem görüyor.

Goldman Sachs stratejisti Stuart Jenkins'in değerlendirmesine göre sterlin, Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, İngiltere, ABD, Almanya ve İsveç'ten oluşan G10 ülkeleri arasında son yıllarda en fazla değer kazanan para birimi konumunda bulunuyor.

BREXIT SONRASI GÜÇLÜ TOPARLANMA

Jenkins, Brexit sürecinin İngiltere ekonomisinin uzun vadeli büyüme potansiyelini olumsuz etkilediğini ve sterlinin adil değerini yaklaşık yüzde 6 aşağı çektiğini belirtti.

Buna rağmen sterlin, Brexit sonrası dönemde güçlü bir toparlanma sergiledi. İngiltere'nin 2020 yılında Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından sterlin dolar karşısında yüzde 1,5 değer kazandı. Ancak para birimi halen Brexit öncesindeki seviyesinin yaklaşık yüzde 10 altında işlem görüyor.

GOLDMAN SACHS: YÜKSELİŞ ALANI DARALIYOR

Goldman Sachs'a göre referandum sonrası yaşanan değer kaybının önemli bölümü geri alınmış durumda. Bu nedenle sterlindeki ilave yükseliş potansiyeli geçmiş yıllara kıyasla daha sınırlı olabilir.

Kurum, önümüzdeki aylarda sterlinin daha zorlu bir ortamla karşılaşacağını öngörüyor.

MERKEZ BANKASI POLİTİKALARI BASKI YARATABİLİR

Analize göre İngiltere Merkez Bankası'nın Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'na kıyasla daha güvercin bir politika izlemesi sterlin üzerinde baskı oluşturabilecek faktörler arasında yer alıyor.

Ayrıca siyasi gelişmeler ve İngiltere'deki Makerfield ara seçiminin sonuçları da piyasalarda yakından takip ediliyor.

STERLİNDE AŞIRI DEĞERLENME UYARISI

Jenkins, uzun vadeli göstergelerin sterlin açısından daha dengeli bir görünüm sunduğunu belirtirken, para biriminin 30 yıllık döngüsüyle genel olarak uyumlu hareket ettiğini ifade etti.

Goldman Sachs ise sterlinde bir miktar aşırı değerlenme işaretleri bulunduğunu ve bunun orta vadede para birimi için olumsuz bir tablo oluşturabileceğini değerlendirdi. Kuruma göre Avrupa Birliği ile daha yakın ticari ilişkiler kurulması halinde mevcut değerleme baskılarının bir kısmı hafifleyebilir.