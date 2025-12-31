Döviz kurlarındaki hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Hem yatırımcılar hem de iş dünyası, iç ve dış piyasayı etkileyen Dolar ve Euro başta olmak üzere majör para birimlerindeki son değişimleri yakından izliyor. Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar, ikinci işlem gününde de zirveyi test etmişti. Yeni yıl hediyesi veren dolar rekor tazeledi.
Dolar, TSI 00.50 itibarıyla 42,99 TL’ye yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü.
TSI 07.40 itibarıyla dolar, euro ve sterlin fiyatları şu şekilde:
DOLAR
Alış: 42,96 TL
Satış: 42,97 TL
EURO
Alış: 50,47 TL
Satış: 50,59 TL
STERLİN
Alış: 57,84 TL
Satış: 57,99 TL