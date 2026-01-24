Yatırımcıların yakın takibinde olan döviz piyasası, artan jeopolitik riskler ve ABD ekonomisine dair açıklanan son verilerin baskısı altında hareketli bir grafik çiziyor.

Özellikle eurodaki değer kazanımının dolara kıyasla daha keskin olması dikkat çekti.

PİYASALARIN GÖZÜ KÜRESEL VERİLERDE

Analistler, döviz kurlarındaki bu yukarı yönlü hareketin temelinde, küresel piyasalarda devam eden belirsizliklerin ve ABD kanadından gelen veri akışının etkili olduğunu belirtiyor.

Jeopolitik tansiyonun yüksek seyretmesi, güvenli liman arayışlarını ve döviz talebini canlı tutmaya devam ediyor.

DÖVİZ KURLARI BUGÜN HANGİ SEVİYEDE?

24 Ocak Cumartesi gününde döviz kurlarındaki son durum şu şekilde:

• Dolar: Güne 43,35 TL alış fiyatıyla başlayan dolar, satış tarafında ise 43,37 TL seviyesinden işlem görüyor.

• Euro: Avrupa para birimi euro ise TL karşısındaki yükseliş seyrini sürdürüyor. Euro/TL, 51,27 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda.