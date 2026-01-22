İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, son haftalarda NATO ittifakında gerilime yol açan ve küresel ticaret savaşı riskini artıran söylemlerinde geri adım sinyali verdi. Trump, geçtiğimiz hafta Grönland'a ilişkin taleplerini desteklemek amacıyla sekiz Avrupa ülkesinin ABD'ye yönelik ihracatına ek tarifeler uygulanabileceğini söylemişti.

Ancak Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile İsviçre'deki zirve merkezinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Batılı Arktik müttefiklerin 57 bin nüfuslu stratejik Grönland bölgesi için yeni bir anlaşma zemini oluşturabileceğini ifade etti.

TRUMP'TAN "YENİ ANLAŞMA" MESAJI

Trump'a göre söz konusu anlaşma, hem ABD’nin talep ettiği "Altın Kubbe" füze savunma sistemi ve kritik minerallere erişim hedeflerini karşılayacak hem de Rusya ve Çin’in Arktik bölgedeki etkisini sınırlayacak.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, herkesin çok mutlu olduğu ve uzun vadeli bir anlaşma. Nihai uzun vadeli anlaşma budur. Başta güvenlik ve mineraller olmak üzere herkesi gerçekten iyi bir konuma getiriyor. Bu sonsuza kadar sürecek bir anlaşma" ifadelerini kullandı.

RUTTE: ODAK GRÖNLAND'IN STATÜSÜ DEĞİL, ARKTİK GÜVENLİĞİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Trump'ın açıklamalarının ardından yaptığı değerlendirmede, Grönland'ın Danimarka'ya bağlı kalıp kalmayacağı konusunun görüşmede gündeme gelmediğini söyledi. Rutte, Trump'ın esas olarak Çin ve Rusya'nın giderek daha aktif hale geldiği Arktik bölgesinin nasıl korunacağına odaklandığını belirtti.

Buna karşın, hem ada sakinlerinin hem de yerel liderlerin "Satılık değiliz" mesajı verdiği Grönland'ın tamamını kapsayan bir "Sahiplenme" talebinin nasıl bir anlaşmaya dönüşeceği belirsizliğini koruyor.

Bir NATO yetkilisi, "Rusya ve Çin'in Grönland'da ekonomik veya askeri olarak asla tutunmamasını sağlamayı amaçlayan Danimarka, Grönland ve ABD arasındaki müzakereler devam edecek" açıklamasını yaptı.

HER GRÖNLANDLIYA 1 MİLYON DOLAR İDDİASI

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Trump, Grönland halkının ABD'ye katılma yönünde oy kullanması halinde kişi başına 1 milyon dolar teklif etmeyi değerlendiriyor. Haberde, Trump'ın bu HEDEF için askeri güç kullanımını reddettiği, bunun yerine halkı Danimarka'dan ayrılmaya ikna etmeye odaklandığı belirtildi.

57 bin kişilik nüfusun tamamına bu ödemenin yapılması durumunda maliyetin 57 milyar dolara ulaşacağına dikkat çekilirken, bu rakamın ABD'nin yıllık 800 milyar dolarlık savunma bütçesinin küçük bir bölümüne karşılık geldiği vurgulandı.

Gazeteye göre bu plan, Grönland'ın Danimarka'dan aldığı hibeleri sona erdirerek adanın ekonomik yapısını kökten değiştirebilir. Ancak böyle bir karar için ada sakinlerinin referanduma gitmesi ve yaklaşık yüzde 60'lık çoğunluk sağlaması gerekecek.

Daha önce BEYAZ Saray'ın her Grönlandlıya 100 bin dolar teklif etmeyi değerlendirdiği belirtilmişti. Danimarka ise mineral açısından zengin adanın satılık olmadığını ve herhangi bir anlaşmanın Kopenhag'ın onayını gerektirdiğini defalarca vurguladı.

DANİMARKA'DAN "KIRMIZI ÇİZGİ" VURGUSU

Trump'ın Grönland'ı güç kullanarak ele geçirme fikrinden vazgeçtiğini açıklamasına Danimarka'dan olumlu yanıt geldi. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı zorla ele geçirme planından vazgeçmesini ve bununla ilişkili ticaret savaşını durdurmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Rasmussen, Danimarka'nın kırmızı çizgilerine saygı gösterilmesi halinde müzakereye açık olduklarını belirterek, "Şimdi oturalım ve Danimarka Krallığı'nın kırmızı çizgilerine saygı duyarken, Amerika'nın Arktik bölgesindeki güvenlik endişelerini nasıl giderebileceğimizi bulalım" değerlendirmesinde bulundu.