ÖSYM, 2026 EKPSS’nin 19 Nisan’da yapılacağını, başvuruların ise 4-24 Şubat tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

ÖSYM, adayların başvurularını 4 Şubat saat 16.15’ten itibaren ÖSYM’nin resmi sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabileceğini belirtti. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS), 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 4-24 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 4 Şubat 2026 tarihinde saat 16.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-EKPSS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."