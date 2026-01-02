Bu devasa artışın temel kaynağı, Musk’ın en büyük varlığı olan Tesla hisselerindeki sert yükseliş. Yatırımcılar, Musk’ın Trump ile olan yakın ilişkisinin ve seçim kampanyasına verdiği yoğun desteğin, Tesla’ya düzenleyici kurumlar nezdinde avantaj sağlayacağını ve otonom sürüş teknolojilerinin onaylanma sürecini hızlandıracağını öngörüyor.

Tesla Hisseleri Uçuşta Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Tesla hisseleri son günlerde %30’un üzerinde değer kazandı. Bu yükseliş, şirketin piyasa değerini yeniden 1 trilyon dolar barajının üzerine taşıdı. Musk’ın servetinin büyük bir kısmı Tesla hisselerine bağlı olduğu için, bu ralli doğrudan net servetine yansıdı.

Siyasi Etki ve Beklentiler Musk, kampanya sürecinde Trump’ı desteklemek için 100 milyon dolardan fazla bağış yapmış ve kilit eyaletlerde aktif rol oynamıştı. Analistler, yeni dönemde Musk’ın "Hükümet Verimliliği Bakanlığı" (DOGE) gibi bir yapıda görev alabileceğini veya en azından federal harcamalar ve düzenlemeler üzerinde ciddi bir nüfuz sahibi olacağını belirtiyor.

Milyarderler Kulübünde Zirve Sarsılmaz Halde Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Elon Musk’ın toplam serveti şu anda 300 milyar dolar sınırını aşmış durumda. Bu rakam, onu en yakın rakibi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos’un oldukça önüne taşıyor.

Yatırımcılar, Musk’ın sadece Tesla değil; SpaceX, xAI ve Starlink gibi diğer girişimlerinin de yeni yönetim döneminde devlet ihaleleri ve politika değişikliklerinden olumlu etkilenmesini bekliyor.