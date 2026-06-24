Küresel pazarlardaki durgunluk ve tırmanan jeopolitik gerilimler, Türk sanayi devlerini radikal tasarruf tedbirleri almaya zorluyor.

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB), 24 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle Mersin Fabrikası’nın kapısına kilit vurulacağını ve toplu işten çıkarma süreçlerinin resmen başlatıldığını duyurdu.

FİNANSMAN ÇOK PAHALI HALE GELDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ana faaliyet alanı olan çelik boru sektörünün yakın coğrafyadaki savaşlar, Hürmüz Boğazı'nın kapanması, küresel ekonomik daralma ve yüksek finansman maliyetleri nedeniyle zorlu bir virajdan geçtiği vurgulandı.

İhracat odaklı ve proje bazlı çalışan şirketin ana pazarlarında yaşanan lojistik belirsizlikler ile ülkelerin korumacı gümrük politikaları, küresel çapta büyük projelerin ertelenmesine yol açtı.

Şirket yönetimi hem Mersin hem de Düzce tesislerinde kapasite kullanım oranlarında boşluklar oluştuğunu belirterek, "Finansmanın çok pahalı hale geldiği bu konjonktürde, verimli üretim yapılanması artık kaçınılmaz olmuştur" ifadesini kullandı.

EN GEÇ 30 HAZİRAN'DA ÜRETİM TAMAMEN DURUYOR

Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği kapsamlı analizler sonucunda alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

• Faaliyetlerin Durdurulması: Mersin Fabrikası’nın üretim faaliyetleri, piyasa koşullarında ileride oluşabilecek olumlu gelişmeler doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere en geç 30.06.2026 tarihi itibarıyla geçici olarak belirsiz süreyle tamamen durdurulacak.

• Toplu İşçi Çıkarımı: İhtiyaç fazlası haline gelen personel için 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde, İŞKUR ve ilgili resmi kurumlar nezdinde toplu işçi çıkarma yasal süreçleri resmen başlatıldı.

ÜRETİM DÜZCE'DE KONSOLİDE EDİLECEK, MÜŞTERİLER ETKİLENMEYECEK

Şirket, Mersin'deki operasyonların durdurulmasıyla birlikte üretimin daha yüksek verimlilikle çalışan Düzce Fabrikası'nda konsolide edileceğini açıkladı.

Bu hamleyle orta vadede operasyonel giderlerin düşürülmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Düzce Fabrikası'nın mevcut altyapısının gelen tüm talepleri kesintisiz karşılayabilecek seviyede olduğu ve müşterilere sunulan ürün ile hizmetlerde herhangi bir aksama öngörülmediği aktarıldı.

KARAR MAYIS AYINDA ALINDI

KAP açıklamasında, bu radikal kararın aslında daha önce (20.05.2026 tarihinde) alındığı ancak kamuoyuna duyurulmasının ertelendiği de itiraf edildi.

Şirketin potansiyel müşterilerle büyük hacimli proje ve ihale görüşmelerini sürdürdüğünü belirten yönetim, bu süreçlerin olumlu sonuçlanması halinde fabrikayı kapatma kararının kapsamı veya zamanlamasının değişme ihtimali bulunduğunu, bu yüzden SPK mevzuatı gereğince içsel bilginin açıklanmasının ertelendiğini ifade etti.

Gelinen aşamada toplu işçi çıkarımı kaçınılmaz hale geldiği için resmi duyuru 24 Haziran itibarıyla yapılmış oldu.