Küresel gıda emtia fiyatlarının uluslararası değişimini takip eden FAO Gıda Fiyat Endeksi, Ocak 2026'da bir önceki aya göre %0,4 (0,5 puan) azalarak 123,9 puan seviyesine geriledi. Bu rakam, endeksin Mart 2022'de ulaştığı tarihi zirvenin %22,7 altında kaldığını gösteriyor. Süt, et ve şeker fiyatlarındaki belirgin geri çekilme, endeksin aşağı yönlü hareketinde ana rolü oynadı.

SÜT VE ŞEKER FİYATLARINDA SERT GERİLEME

Endeksi aşağı çeken en güçlü kalem süt ürünleri oldu. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, aylık bazda %5,0 oranında sert bir düşüş yaşayarak yedinci ardışık aylık azalışını kaydetti. Benzer şekilde Şeker Fiyat Endeksi de yıllık bazda %19,2 gibi ciddi bir düşüşle 89,8 puana kadar geriledi. Et Fiyat Endeksi ise aylık %0,4'lük sınırlı bir düşüşle 123,8 puan oldu.

TAHIL VE BİTKİSEL YAĞLAR DÜŞÜŞÜ SINIRLADI

Gıda fiyatlarındaki genel düşüşü, stratejik ürün gruplarındaki artışlar frenledi:

Tahıl Grubu: FAO Tahıl Fiyat Endeksi, Ocak ayında 107,5 puana yükseldi. Bu artışta özellikle pirinç fiyatlarındaki %1,8'lik yükseliş etkili oldu. Buğday fiyatları %0,4, mısır fiyatları ise %0,2 oranında küçük düşüşlerle nispeten istikrarlı bir seyir izledi.

Bitkisel Yağlar: FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, palm, soya ve ayçiçek yağı fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle aylık %2,1 artarak 168,6 puana çıktı. Bu grup, bir yıl önceki seviyesinin %10,2 üzerinde seyretmeye devam ediyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, küresel gıda fiyatlarındaki bu beş aylık düşüş serisinin, pandemi ve savaş sonrası yaşanan gıda enflasyonu baskısının hafiflediğine işaret ettiğini belirtiyor. Ancak bitkisel yağlar ve pirinç gibi bazı kalemlerdeki dirençli yükseliş, arz güvenliğine yönelik risklerin belirli alanlarda sürdüğünü kanıtlıyor.

