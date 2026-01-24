ABD Merkez Bankası (Fed) liderliği için geri sayım devam ederken, Washington ve Wall Street kulisleri hareketlendi.

Mevcut başkan Jerome Powell’ı faiz indirimlerinde yavaş kaldığı gerekçesiyle sık sık eleştiren Başkan Trump’ın, "çok uzak olmayan bir gelecekte" yeni adayını açıklaması bekleniyor.

Ancak bu süreçte favori olarak görülen isimlerin yerini, piyasa profesyoneli Rick Rieder almaya başladı.

POLYMARKET’TE RİEDER RÜZGARI: YÜZDE 6’DAN YÜZDE 47’YE

Tahmin piyasası Polymarket verilerine göre, Fed başkanlığı yarışında ibre hafta başında hiç beklenmedik bir yöne kıvrıldı.

Hafta başında başkanlık şansı sadece yüzde 6 olarak görülen BlackRock Küresel Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yöneticisi Rick Rieder’in oranı, Cuma öğleden sonra yüzde 47’ye fırladı.

Bu ani yükselişle Rieder, uzun süredir favori gösterilen diğer adayları geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Daha önce listenin tepesinde yer alan eski Fed Guvernörü Kevin Warsh’ın şansı ise hafta içinde yüzde 64 seviyesinden yüzde 35’e geriledi.

HAZİNE BAKANLIĞI NABIZ YOKLUYOR

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu değişimin arkasında Hazine Bakanlığı yetkililerinin yürüttüğü arka kapı diplomasisi yatıyor.

Yetkililerin, son dönemde büyük tahvil yatırımcılarıyla Rieder hakkında daha doğrudan temaslarda bulunduğu belirtiliyor.

Süreci yakından takip eden kaynaklar, uzun süre Trump’ın favorisi olarak görülen BEYAZ Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett’in şansının azaldığını ifade ediyor.

Büyük tahvil yatırımcılarının Hazine’ye ilettiği; "Başkan’a çok yakın bir ismin (Hassett) seçilmesinin piyasalarda huzursuzluk yaratabileceği ve Merkez Bankası bağımsızlığına gölge düşürebileceği" yönündeki uyarıların bu düşüşte etkili olduğu konuşuluyor.

"İDEOLOJİK DEĞİL, PRAGMATİK BİR İSİM"

Yarışta öne çıkan Rick Rieder, piyasa oyuncuları tarafından "güvenli liman" olarak görülüyor. Büyük bir ABD’li varlık yönetim şirketinin yöneticisi, Rieder hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rick ideolojik değil, daha pragmatik bir isim. Hem Fed’in kurumsal mirasını hem de kendi itibarını önemser. Veriye dayalı hareket etmesiyle piyasalar için en iyi ve en bağımsız seçenek o."

RİCK RİEDER KİMDİR?

Finans dünyasının yakından tanıdığı Rick Rieder, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ta Küresel Sabit Getirili Yatırımlardan Sorumlu Yatırım Direktörü (CIO) olarak görev yapıyor.

Şirketin 2,4 trilyon dolarlık devasa tahvil stratejilerini yöneten Rieder, piyasa dinamiklerine hakimiyetiyle biliniyor.

2009 yılında BlackRock’ın R3 Capital Partners’ı satın almasıyla şirkete katılan Rieder, öncesinde yaklaşık 20 yıl boyunca Lehman Brothers bünyesinde çalışmış deneyimli bir piyasa uzmanı.