Emtia piyasalarında yaşanan hareketlilik ve bakırın stratejik öneminin artması, Türk yatırımcıları harekete geçirdi.

Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madeni olarak bilinen Kastamonu’daki Göksırmak Madeni, potansiyel bir satış süreciyle gündemde.

Madenin işletmecisi olan Acacia Mining Enterprises'ın ortakları Akfen Holding, İlbak Holding ve Bacacı Yatırım Holding, varlıklarının tamamı ya da bir kısmının satışı için stratejik opsiyonları değerlendirmeye aldı.

Bloomberg’e konuşan ve konuya yakın kaynaklara göre üç ortak, bu dev satış süreci için uluslararası finans devi Goldman Sachs ile el sıkıştı.

HEDEF: 1 MİLYAR DOLAR

Henüz erken aşamada olduğu belirtilen görüşmelerde, şirketin tamamının satılması durumunda yaklaşık 1 milyar dolarlık bir değerleme hedeflendiği ifade ediliyor.

Satışın tam devir mi yoksa hisse satışı yoluyla ortaklık şeklinde mi olacağı ise sürecin ilerleyen aşamalarında netleşecek.

NEDEN ŞİMDİ?

Satış kararının arkasındaki en güçlü motivasyonun, küresel piyasalarda bakır fiyatlarının tarihi zirveleri görmesi olduğu belirtiliyor.

Elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar birçok alanda kritik hammadde olan bakıra artan talep, maden varlıklarının değerini katlamış durumda.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuyla ilgili olarak adı geçen holdinglerden veya Goldman Sachs kanadından henüz resmi bir yalanlama ya da doğrulama gelmedi.

Piyasalar, Türkiye'nin en önemli yeraltı kaynaklarından biri için atılacak somut adımları yakından takip ediyor.