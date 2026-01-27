Goldman Sachs'ın risk iştahını ölçen göstergesi geçen hafta 1,09 seviyesine yükselerek 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Banka stratejistleri, bu seviyenin 1991'e kadar uzanan ölçümler dikkate alındığında 98. yüzdelik dilime karşılık geldiğini belirtti. Notta, 1,0 seviyesinin üzerindeki okumaların oldukça nadir görüldüğü vurgulandı.

Stratejistler, risk iştahındaki bu güçlü görünümün tek başına bir piyasa düzeltmesine işaret etmediğini ifade etti. Goldman Sachs'a göre, destekleyici makroekonomik koşullar, hisse senedi getirilerinin sürdürülebilirliğini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

KÜÇÜK VE GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR ÖNE ÇIKIYOR

Goldman Sachs endeksinin alt bileşenlerinin büyük bölümünün riske karşı olumlu bir duruş sergilediği belirtilirken, yatırımcıların büyük sermayeli hisseler yerine küçük sermayeli şirketlere, gelişmiş piyasalar yerine gelişmekte olan piyasalara yönelmesinin, hisse senedi piyasalarındaki kazançların daha geniş bir tabana yayılmasına katkı sağladığı ifade edildi.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ TEMKİNLİ DURUŞA İŞARET EDİYOR

Stratejistler, altın fiyatlarındaki yükselişin daha temkinli bir piyasa algısını yansıttığını belirtti. Altının son iki yılda değerini iki kattan fazla artırdığına dikkat çekilirken, bu yükselişin siyasi risklere karşı korunma ihtiyacı ile döviz ve tahvillere alternatif arayışından kaynaklandığı kaydedildi.

GOLDMAN HİSSE SENETLERİNDE DURUŞUNU KORUYOR

Goldman Sachs stratejistleri, mevcut makroekonomik koşullar çerçevesinde hisse senetlerinde "Ağırlığını artır" pozisyonunu sürdürdüklerini açıkladı. Bankaya göre, ekonomik iyimserliğin jeopolitik risklerle dengelenmesi, piyasalarda risk alma iştahının canlı kalmasını sağlıyor