Başkent Ankara'da belediye çalışanlarının merakla beklediği zam maratonu sona erdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan yaşam maliyetleri karşısında personelini korumak amacıyla 2026 yılı için geçerli olacak yeni maaş tablosunu ve sosyal hakları kamuoyuyla paylaştı.

ORTALAMA MAAŞ 66 BİN TL OLDU

Yetkili sendikalarla yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ardından "Büyükşehir Ailesi"ne müjdeli haber verildi.

Yapılan resmi açıklamaya göre yeni dönemde ABB çalışanlarının cebine girecek (ele geçen) net rakamlar şöyle şekillendi:

• En Düşük Maaş: 57.385 TL

• Ortalama Maaş: 66.125 TL

• En Yüksek Maaş: 82.580 TL

MAAŞ HARİCİ "5 KALEMDE" DESTEK SÜRECEK

Belediye yönetimi, sadece maaş artışıyla kalmayıp personelin aile bütçesine katkı sağlayacak sosyal yardım paketinin de devam edeceğini duyurdu.

Maaş bordrosuna ek olarak personele sağlanacak yan haklar şunlar:

• Yakacak Desteği: Yılda 1 kez

• Gıda Desteği: Yılda 2 kez

• Eğitim Desteği: Yılda 1 kez

• Düzenli Ödemeler: Aylık yol ücreti ve bayram ikramiyeleri.

"EMEĞİN YANINDAYIZ" MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, çalışanların kente kattığı değere vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Büyükşehir ailemiz; emeğiyle Ankara’ya değer katan çalışanlarımızın her zaman yanındayız. İmzalanan sözleşme ile 2026 yılı maaşları ve sosyal haklarımız netleşmiştir. Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun."