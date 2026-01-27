Halka açık şirketlerin kârlarını yatırımcılarıyla paylaşma süreci olan temettü ödemelerinde takvim işlemeye devam ediyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören aracı kurum sektörünün önemli oyuncularından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN), yarın hissedarlarına "temettü avansı" ödemesi gerçekleştirecek.

OSMEN YATIRIMCISI İÇİN ÖDEME GÜNÜ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü "hak kullanım tarihi" olarak belirlendi. Buna göre yarın piyasa açılışında hisse senedi, temettü tutarı kadar düşülmüş fiyatla işlem görmeye başlayacak.

Yatırımcıların hesaplarına yansıyacak tutarlar ise şöyle netleşti:

• Hisse Başına Brüt: 0,025 TL

• Hisse Başına Net: 0,02125 TL

HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

Borsa İstanbul'daki T+2 kuralı gereği, yarın (28 Ocak) hak kazanılan temettü ödemelerinin, nakit olarak 2 iş günü sonra yani 30 Ocak Cuma günü yatırımcıların hesaplarına yansıması bekleniyor.