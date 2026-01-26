Geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında politika faizini toplam 75 baz puan düşüren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2026'nın ilk toplantısını 27-28 Ocak'ta gerçekleştirecek.

Fed, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrıları ve hükümetin Başkan Jerome Powell'a yönelik cezai soruşturması gibi siyasi baskılar ve yasal mücadelelerin gölgesinde, politika faizinin seyrine karar verecek.

Ancak politika kararlarını fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevi kapsamında ve ekonomik veriler doğrultusunda aldığını vurgulayan Fed'in, bu hafta politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'de ekonomik veriler de ülke ekonomisinin güçlü büyüme performansı gösterdiğine, enflasyonun hala Fed'in hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğüne, istihdam artışının ise yavaşladığına işaret ediyor.

İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

ABD'de tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişiyle beklentilerin altında arttı. Böylelikle 2025 genelindeki toplam istihdam artışı 584 bin olarak kaydedildi. ABD'de işsizlik oranı da aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi de Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentiler dahilinde artış kaydetti.

ABD ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 ile tahminlerin üzerinde büyürken 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme performansını göstermişti.

FED BAŞKANI POWELL'A SUÇLAMA

Jerome Powell, bu ay ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu.

Cezai suçlamanın asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, her durumda, görevlerini siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak bir şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevine odaklanarak yerine getirdiğini ve bunu sürdüreceğini belirtmişti.

Analistler, Powell'a yönelik soruşturmanın Trump yönetiminin Fed'e faizleri düşürmesi için yaptığı baskının açık bir tırmanışı olarak değerlendirildiğini söyledi.

Soruşturmanın bankanın bağımsızlığına doğrudan tehdit oluşturduğuna dair eleştiriler yapılırken eski Fed başkanları Janet Yellen, Ben Bernanke ve Alan Greenspan gibi isimlerin yanı sıra küresel merkez bankaları da Fed'in bağımsızlığının önemini vurguladı.

Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmalar, yalnızca ABD piyasalarında değil, doların küresel rolü ve merkez bankacılığı normları açısından da yakından izlendi.

YÜKSEK MAHKEME'DE COOK DAVASI GÖRÜLDÜ

ABD Başkanı Trump'ın geçen yıl 25 Ağustos'ta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamasının ardından yasal süreç de devam etti.

Geçen hafta Yüksek Mahkeme, Trump'ın Cook'u görevden alma girişimine yönelik davada, tarafların savunmalarını dinledi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh, Başkan'ın tek başına belirlediği "haklı neden" eşiğinin "Fed'in bağımsızlığını zayıflatacağı hatta paramparça edeceği" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP "FAİZLERİ DÜŞÜRECEK BİR FED BAŞKANI" İSTİYOR

Geçen yıl BEYAZ Saray'da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Fed'in para politikasını ve faizleri istediği kadar düşürmemesini eleştiren Trump, Powell'a yönelik de sık sık hakarete varan ifadeler kullanmıştı.

Mayısta görev süresi dolacak Powell'ın yerine geçecek ismi yakında açıklayacağını kaydeden Trump, piyasalar yükselirken faiz oranlarını düşüren bir Fed başkanı istediğini belirtmişti. Trump, daha önce de "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." demişti.

Yeni dönem Fed başkanlığı için varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh isimleri öne çıkıyor.

Trump, adaylar arasında ismi geçen Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i ise Beyaz Saray'da tutmak istediğini söylüyor.

"ERKEN FAİZ İNDİRİMİ İÇİN İLAVE BASKI GEREKİYOR"

ING Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istihdamın fiilen durgunlaştığına yönelik işaretler görüldüğünü belirterek, "K şekilli" toparlanmanın da ekonomideki kırılganlıklara dikkati çektiğini söyledi.

Enflasyon verilerinin tarifelerin fiyatlar üzerinde ilk aşamada korkulduğu kadar güçlü bir etki yaratmadığını gösterdiğini kaydeden Garvey, ancak bunun ileride fiyat artışlarının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Garvey, "Temel görüşümüz 'Fed'in haziran ve eylül toplantılarında faiz indirimine gideceği' yönünde. Daha erken bir mart indirimi için bankanın enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik ilave bir baskı gerekiyor." dedi.

Olası mart faiz indiriminde FOMC'de çoğunluğun desteği için ocak ve şubat istihdamında arka arkaya düşüşler görülmesi gerekeceğini vurgulayan Garvey, "Bununla birlikte, bu yıl iki faiz indirimi daha olacağına dair inancımız devam ediyor. Para politikası halen biraz kısıtlayıcı ve büyüme sağlam olsa da istihdam verilerinin ivme kaybetmeye devam etme riski göz önüne alındığında, Fed'in politikayı nötr bir düzeye yaklaştırabilecek bir konumda olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

