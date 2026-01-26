Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 28 Ocak 2026 valörlü, 27 Ocak 2027 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,40 kupon ödemeli, 6 bin 681 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemiyle aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,40 kira ödemeli, 13 bin 560 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

(AA)