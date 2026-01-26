2026 yılına ait MTV'nin ilk taksiti için tanınan süre hızla daralıyor. Normal şartlarda ocak ayı sonunda bitmesi gereken süre, takvimin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 2 Şubat 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatıldı.

Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahipleri, gecikme faizi ile karşı karşıya kalacak.

ŞİFRESİZ VE HIZLI ÖDEME KOLAYLIĞI

GİB, vergi dairelerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla dijital kanalları öne çıkarıyor.

Vatandaşlar, vergi dairesine gitmeden ve herhangi bir şifreye ihtiyaç duymadan ödemelerini dakikalar içinde gerçekleştirebiliyor.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN "HIZLI ÖDEME" YAPMAK İÇİN:



• dijital.gib.gov.tr adresine girin.

• "MTV Ödeme" alanını seçin.

• Plaka ve T.C. Kimlik Numarası bilgilerini girin.

• Doğrulama için "Tescil Tarihi" veya "Sahiplik Belge Tarihi" bilgilerinden birini ekleyin.

• Kredi kartı veya banka kartı ile işleminizi tamamlayın.

MTV'nin ilk taksit ödemesinde süre doluyor! Hangi bankalar taksit yapıyor?

ÖDEME KANALLARI ÇEŞİTLENDİRİLDİ

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ödeme kanalları geniş tutuldu. MTV ödemeleri şu kanallar üzerinden yapılabiliyor:

• Dijital Kanallar: Dijital Vergi Dairesi (Web), GİB Mobil Uygulaması, e-Devlet, Bankaların İnternet/Mobil Şubeleri.

• Fiziki Kanallar: Vergi Dairesi Vezneleri, PTT Şubeleri, Anlaşmalı Banka Şubeleri.

Önemli Uyarı: GİB Mobil ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılacak ödemeler 00.10 - 23.50 saatleri arasında gerçekleştirilebilmektedir.

"SAHTE SİTE" TUZAĞINA DİKKAT

Uzmanlar, internet üzerinden yapılacak ödemelerde dolandırıcılık riskine karşı uyarıyor.

Arama motorlarında en üstte çıkan sponsorlu bağlantıların teyit edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, ödemelerin sadece "gib.gov.tr" uzantılı resmi adreslerden veya bankaların kendi resmi uygulamalarından yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

E-DEVLET MTV BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

