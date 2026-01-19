2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme dönemi başlarken, artan vergi tutarları karşısında bankalar taksit kampanyalarını birer birer duyurmaya başladı. İlk taksit ödemeleri için son tarih 2 Şubat 2026 Pazartesi olarak belirlendi.
İşte bankaların 2026 yılı ilk taksit ödemelerine özel sunduğu kredi kartı taksit seçenekleri:
2026 MTV TAKSİT KAMPANYALARI LİSTESİ
Bankalar, farklı tutar limitleri ve kart türlerine göre 3 ila 6 taksit arasında seçenekler sunuyor:
Enpara Bank: 15 bin TL'ye kadar olan ödemelerde faizsiz 6 taksit.
TEB Bonus: 250 bin TL'ye kadar 4 taksit.
Ziraat Bankkart: 4 taksit (1 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında geçerli).
Halkbank Paraf Kart: Standart kartlara 3 taksit, Troy logolu kartlara ise 4 taksit.
Denizbank Bonus: 500 bin TL'ye kadar 3 taksit.
Garanti BBVA Bonus: 3 taksit.
İş Bankası Maximum Kart: 2 bin TL ile 1 milyon TL arasındaki ödemelere 3 taksit.
Vakıfbank Worldcard: 500 bin TL'ye kadar 3 taksit.
Türkiye Finans Happy Kart: 250 bin TL'ye kadar 3 taksit.
Kuveyt Türk Sağlam Kart: 50 bin TL'ye kadar 3 taksit.
Albaraka: 3 taksit.