İşte bankaların 2026 yılı ilk taksit ödemelerine özel sunduğu kredi kartı taksit seçenekleri:

2026 MTV TAKSİT KAMPANYALARI LİSTESİ

Bankalar, farklı tutar limitleri ve kart türlerine göre 3 ila 6 taksit arasında seçenekler sunuyor:

Enpara Bank: 15 bin TL'ye kadar olan ödemelerde faizsiz 6 taksit.

TEB Bonus: 250 bin TL'ye kadar 4 taksit.

Ziraat Bankkart: 4 taksit (1 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında geçerli).

Halkbank Paraf Kart: Standart kartlara 3 taksit, Troy logolu kartlara ise 4 taksit.

Denizbank Bonus: 500 bin TL'ye kadar 3 taksit.

Garanti BBVA Bonus: 3 taksit.

İş Bankası Maximum Kart: 2 bin TL ile 1 milyon TL arasındaki ödemelere 3 taksit.

Vakıfbank Worldcard: 500 bin TL'ye kadar 3 taksit.

Türkiye Finans Happy Kart: 250 bin TL'ye kadar 3 taksit.

Kuveyt Türk Sağlam Kart: 50 bin TL'ye kadar 3 taksit.

Albaraka: 3 taksit.