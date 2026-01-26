Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 12 ay sonrası enflasyon beklentilerindeki gerilemeye dikkat çekti.

TCMB açıkladı: Vatandaşın enflasyon endişesi sürüyor

"OCAK AYINDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR ANCAK GEÇİCİ"

Şimşek, ocak ayına özgü dönemsel etkiler (ücret artışları, yönetilen fiyat ayarlamaları vb.) nedeniyle aylık enflasyonda bir miktar artış beklendiğini gizlemedi.

Ancak Bakan, bu artışın "geçici" olduğunu ve ana trendi bozmayacağını belirtti. Şimşek, "Yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor.



12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi.



Hanehalkı enflasyon beklentileri tüm ülkelerde enflasyon… pic.twitter.com/wYPJyu4GxZ — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 26, 2026

23,2 HEDEFİ VE HANEHALKI GERÇEĞİ

Piyasanın yıl sonu için öngördüğü yüzde 23,2'lik enflasyon beklentisine de değinen Şimşek, bu oranın hedeflerinin üzerinde olmasına rağmen, mevcut enflasyon seviyesine göre "belirgin bir iyileşmeyi" işaret ettiğini savundu.

Bakan ayrıca, hanehalkı enflasyon beklentilerinin gerçekleşen rakamlardan yüksek olmasının sadece Türkiye’ye özgü bir durum olmadığını, küresel ölçekte benzer bir eğilim gözlendiğini hatırlattı.

Açıklamasını "kararlılık" mesajıyla noktalayan Şimşek, dezenflasyon odaklı politikaların yapısal adımlarla desteklenerek uygulanmaya devam edileceğinin altını çizdi.